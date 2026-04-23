美媒：特朗普列「好盟友壞盟友」名單　擬懲拒撐伊朗戰爭北約盟國

歐美官員透露，美國白宮制定了一份國家名單，把北約成員國分類成「好盟友和壞盟友」兩個類別，特朗普（Donald Trump）政府正尋求對在伊朗戰爭問題上拒絕提供支持的盟國進行懲罰。



美國新聞網站Politico星期三（4月22日）引述三名歐洲外交官和一名美國戰爭部官員報道，這份名單是在北約秘書長呂特（Mark Rutte）本月訪美前指定的，名單包括各成員國對北約的貢獻概況，並據此將這些國家劃分為不同等級。

2025年10月22日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）（左）在華盛頓特區白宮橢圓辦公室與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面時發表講話。（Getty）

據這些知情人士透露，特朗普政府正在研究各項選項，但尚未公開任何細節。《華爾街日報》4月8日引述知情官員報道，特朗普政府正考慮通過撤軍，懲罰未在伊朗戰爭中支持美國和以色列的北約成員國。

一名歐洲官員說：「在懲罰壞盟國方面，他們似乎並沒有非常具體的想法。調動軍隊是一個選項，但這主要懲罰的是美國自己，不是嗎？」北約未回應置評請求。

2026年4月8日，美國國務卿盧比奧在華盛頓特區國務院會見了北約秘書長呂特。（Reuters）

目前尚不清楚哪些國家屬於哪一類別，也不清楚呂特是否知曉這項計劃。但羅馬尼亞和波蘭可能成為最大的受益者，因為這兩個國家仍深受特朗普青睞，且會歡迎更多美軍進駐。

波蘭政府是北約國防開支最高的國家之一，目前已承擔駐當地的1萬名美軍的幾乎所有費用。而羅馬尼亞近期擴建的米哈伊爾·科格爾尼恰努空軍基地還有空間容納更多美軍。

本文獲《聯合早報》授權轉載

