韓國防部：戰時作戰指揮權移交時間　由10月韓美安保會議決定

韓國國防部發言人鄭繽娜（音譯）4月23日在例行記者會上表示，戰時作戰指揮權（OPCON）的移交時間點將以韓美軍事部門的意見為基礎於，在10月舉行的韓美安保會議（Security Consultative Meeting，SCM）中由兩國國防長呈報給兩國總統。



駐韓美軍司令布倫森（Xavier T. Brunson）4月22日出席美國眾議院軍事委員會會議時，提到已向國防部提交計劃，目標在2029年第二季度達成移交所需條件。

鄭繽娜表示，依據雙方在2025年敲定的「基於條件移交戰權計劃」，以雙方商定條件滿足後實施移交為原則，正系統推進相關工作。韓國國防部將今年視為「戰權移交元年」，全力推進移交工作。

2026年3月12日，美國空軍C-5M超級銀河運輸機停放在韓國平澤市烏山空軍基地。（Reuters）

韓聯社報道，戰時作戰指揮權收回工作的評估及驗證分為三個階段，依次為初始作戰能力（IOC）、全面作戰能力（FOC）和完全遂行任務能力（FMC）。韓軍已完成FOC評估工作，正處於驗證階段。

若實現對韓國移交戰時作戰指揮權，將成為美軍首次在海外接受他國軍隊指揮的案例，這對習慣在全球同盟國擔任領導角色的美國來說存在挑戰，因而這是美軍對移交一直保持審慎態度的原因之一。