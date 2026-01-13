派拉蒙起訴華納兄弟探索 要求公布收購風險評估與Netflix競價
撰文：官祿倡
出版：更新：
繼派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance，下稱派拉蒙）遭華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，WBD，下稱華納兄弟）董事會以高風險為由拒絕併購後，派拉蒙1月12日在美國特拉華州起訴華納兄弟，要求對方向股東披露公司對派拉蒙提請併購事宜的風險評估，以及競價對手Netflix的出價情況。
英國《天空新聞》（Sky News）報道，派拉蒙指出，計劃提名董事以加入華納兄弟的董事會。旨在以此說服投資人，促使華納兄弟達成這項由派拉蒙發起的惡意收購。
路透社報道指，派拉蒙還在一封致股東的信中表示，將對華納兄弟提出修訂案，要求對方任何分拆全球網絡的事宜必須經由股東批准。Netflix最初向華納兄弟提出一項收購部份業務的要約，總作價達827億美元（約6434億港元）。
