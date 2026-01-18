特朗普或介入併購後　買入價值200萬美元Netflix華納兄弟債券

美國白宮1月16日發布財報，顯示總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在去年揚言不排除介入派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance，下稱派拉蒙）與華納兄弟探索娛樂公司（Warner Bros Discovery，下稱華納兄弟）競購串流平台Netflix後，就買入包括Netflix與華納兄弟探索在內等多間機構，總價值為1億美元（約7.8億港元）的債券。



根據財報，特朗普至少分別購買Netflix與華納兄弟探索各兩次，每次買入價值至少50萬美元債券，即總計購入這兩間公司至少200萬美元，餘下大部份資金則投向市政債券。

2025年12月9日，串流平台Netflix5日宣布以827億美元（約6434億港元）收購華納兄弟旗下的電影業務及HBO。隨後，派拉蒙天空之舞娛樂公司（Paramount Skydance）8日宣布發起1,084億美元（約8434億港元）的敵意收購，意圖全面收購華納兄弟。本文將分析兩間媒體巨頭的收購方案及其差異。

英國《衛報》引述匿名白宮官員於周五指出，特朗普的股票與債券投資組合皆由獨立的第三方金融機構全權管理，無論是特朗普本人或其家族成員，都無法指揮、影響或就投資配置提供任何意見。

這項併購交易公布兩天後的去年12月7日，特朗普在甘迺迪藝術中心向記者表示：「Netflix本就佔據着極大的市場份額，一旦收購華納兄弟探索，其市場佔比還將大幅攀升。具體會造成何種影響，恐怕需要經濟學家來研判——當然，我也會參與相關決策。但毫無疑問，這家公司的市場份額已經過於龐大」。而在12月8日，派拉蒙就宣布發起1,084億美元（約8434億港元）的敵意收購，意圖全面收購華納兄弟。