美國考慮懲罰拒配合伊朗行動盟友　包括暫停西班牙北約成員國資格

據路透社4月24日引述匿名美國官員披露，美國國防部一份內部電子郵件提及如何懲罰那些在伊朗戰爭中拒絕支持美軍行動的北約盟友，包括暫停西班牙的北約成員國資格，以及重新評估美國對英國就福克蘭群島（Falklands Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）主權聲索的立場。



報道引述匿名官員表示，華府不滿部分北約成員不願意或拒絕美軍使用基地或飛越領空。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前表示有考慮退出北約，不過該名官員指，這封電郵未有暗示美國會退出北約以及關閉在歐洲的軍事基地，但拒絕透露會否撤走部署在歐洲的美軍。

2021年8月27日，西班牙莫龍德拉弗龍特拉（Moron de la Frontera），圖為一架美國空軍波音KC-135加油機在莫龍空軍基地（Morón Air Base）滑行。（Reuters）

美國國防部發言人威爾遜（Kingsley Wilson）回應此事，稱：「儘管美國為北約盟友做了很多事，但戰爭發生時他們沒有站在美國身邊」，而國防部將確保總統有可靠選項，確保盟友「不再是紙老虎」，而是切實履行職責。

美國與以色列在2月底聯手對伊朗發動襲擊，特朗普要求西班牙協助行動，包括借出基地以進一步襲擊伊朗，不過遭西班牙反對。特朗普之後還要求盟友協助美軍行動，封鎖霍爾木茲海峽。英國與法國等國則表示，參與美國對伊朗的海上封鎖等同參戰，但願在達成持久停火或結束衝突後協助霍爾木茲海峽暢通無阻。