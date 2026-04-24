泰國總理親自駕駛比亞迪接待王毅　泰：兩國同意提升夥伴關係

泰國總理兼內政部長阿努廷4月24日在曼谷政府大樓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。會談結束後，阿努廷親自駕駛一輛深灰色比亞迪（BYD）Sealion 7電動車，載著王毅前往共進午餐。



過往被指乘搭勞斯萊斯代步的泰國總理阿努廷，早前被媒體拍到乘坐比亞迪電動車前往總理府辦公，泰媒報道指此舉是為了以身作則，向民眾宣揚節省能源的信息。

阿努廷這次親自駕駛比亞迪電動車，王毅坐在副駕駛座上。

泰國頭條新聞報道，泰國總理府發言人其後稱，雙方在會談中達成多項重要共識，兩國一致同意將中泰關係提升為更加深入的戰略夥伴關係，並推動制定與兩國發展戰略相銜接的「聯合行動計劃」，以在各領域取得務實合作成果。

中國外長王毅到訪泰國，4月24日在曼谷會見泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）（中國外交部）

在高層互訪方面，中方邀請阿努廷總理出席2026年11月在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並正式邀請其訪華。泰方則邀請中國國務院總理李強訪泰，中方已原則同意並協調具體時間。

針對泰國與柬埔寨的邊境局勢，王毅指出當前地區形勢總體向好，泰柬關係已呈現改善趨勢。阿努廷感謝中方為妥善處理泰柬邊境衝突所作的不懈努力，期待中方繼續發揮建設性作用。