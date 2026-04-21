王毅將訪柬泰緬三國　與國防部長董軍參加首次｢2+2｣戰略對話會議

外交部發言人今日（4月21日）宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於4月22日至26日應邀訪問柬埔寨、泰國、緬甸。訪柬期間，王毅將與國防部長董軍共同出席中柬外長、防長「2+2」戰略對話機制首次會議。



據柬中時報報道，中國外交部長王毅與國防部長董軍，是應柬埔寨副總理兼外交部長巴速坤及副總理兼國防部長狄西哈邀請，於22日在金邊共同主持首次中柬外長、防長「2+2」戰略對話會議。該會議旨在深化政治互信與安全合作，進一步推動兩國全面戰略合作夥伴關係發展。

中柬聯合公報稱，柬埔寨僅承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。（視覺中國）

國家主席習近平於去年4月對柬埔寨進行國事訪問期間，達成建立中柬兩國外長、防長「2+2」戰略對話機制的共識。該機制旨在強化高層戰略溝通，深化政治互信與安全領域合作，並將成為雙方就地區及國際共同關切問題交換意見的重要平台。

柬埔寨國家代元首洪森、總理洪瑪耐將分別會見王毅與董軍。「2+2」對話結束後，王毅將於4月23日對柬埔寨進行正式訪問，並與巴速坤外長舉行會談，就推進現有合作框架落實交換意見，以促進地區及國際層面的和平、穩定與發展。