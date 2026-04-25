王毅：中方歷來主張通過對話而非武力解決國與國分歧

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月24日在曼谷同泰國副總理兼外長西哈薩舉行中泰外長磋商機制第三次會議。



王毅表示，去年中泰共同紀念建交50周年暨「中泰友誼金色50年」，哇集拉隆功國王陛下對華進行首次國事訪問，習近平主席同他就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，兩國各部門各地方高效對接，全力落實，推動各領域合作提質升級，「中泰一家親」根基更加牢固。今年是中國「十五五」開局之年，也是泰新政府施政起步之年。面對變亂交織的國際形勢，中方願同泰方相向而行，乘勢而上，以兩國元首戰略共識為指引，發揮外長磋商機制統籌協調作用，攜手推進各自現代化進程，共同踐行真正的多邊主義，開創中泰關係新的金色50年，為促進全球南方聯合自強和地區和平穩定作出新貢獻。

當地時間2026年4月24日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在曼谷同泰國副總理兼外長西哈薩舉行中泰外長磋商機制第三次會議。（中國外交部）

王毅說，中方始終把泰國置於周邊外交重要位置，相互尊重，平等相待，守望相助，共同發展，促進各自經濟建設，維護地區和平穩定。中泰願繼續作泰可信賴的戰略合作夥伴，支持泰新一屆政府帶領人民走好符合自身國情的發展道路，推動構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體。相信泰方將繼續旗幟鮮明支持中國和平統一大業。雙方要保持高層交往，增進政治互信；加強發展戰略對接，啟動制定新版五年行動計劃；加大打擊跨國犯罪力度，徹底剷除賭詐毒瘤；密切多邊協作，共同落實四大全球倡議。

王毅表示，中方歷來主張通過對話而非武力解決國與國分歧，希望泰方與柬埔寨展現克制包容，營造對話環境，鞏固停火態勢，恢復雙邊接觸，儘早解決邊境爭端，維護和平穩定環境。作為泰柬共同的朋友，中方願繼續為雙方重建互信、改善關係搭建平台。

西哈薩表示，泰中關係源遠流長，歷經國際風雲考驗，始終同舟共濟，共同發展，日久彌堅。近年來兩國全面戰略合作夥伴關係日益緊密，各領域互利合作深入推進。面對動盪國際格局，泰方將一如既往高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，夯實泰中關係政治基礎。泰方願同中方加強高層交往，深化互聯互通、經貿、打擊網賭電詐等各領域全方位合作，推動泰中命運共同體建設不斷向前發展。泰方高度讚賞習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方加強多邊協調，以亞洲智慧為世界和平發展貢獻力量。感謝中方積極勸和促談，調停泰柬邊境爭端，期待中方繼續發揮建設性作用。

雙方還就瀾湄合作、東亞合作等交換意見，一致同意加強協調配合，積極打造瀾湄合作2.0版，在互聯互通、產供鏈合作、水資源等領域打造更多務實成果，推動瀾湄國家命運共同體建設邁上新台階。