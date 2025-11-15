泰王訪華｜王后出席國宴　黑色傳統泰服＋香爐造型手袋展端莊氣質

泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）11月13日起訪華，為自中泰自1975年建交50年來泰王首次訪華。隨同他出訪的泰國王后蘇提達（Queen Suthida）14日晚上伴夫到達北京人民大會堂，盛裝出席由中國國家主席習近平主辦的國宴。蘇提達身穿黑色傳統泰服，手提黑色香爐造型手袋，展現端莊氣質。



蘇提達今次出席國宴晚會所穿着的泰服由深色泰絲縫製，還配搭金色條紋樣式，身上還斜跨金色鏈條如同首飾點綴其中，端莊且優雅。

泰服是泰國的傳統服裝，以黃色為主色調，具有華美、色彩鮮艷、裝飾繁複的特點，常搭配鑲黃色金屬飾品。歷史上，泰國的男性和女性都穿上一種叫做絆尾幔的纏腰布。男性的腰部至大腿的上半段會被絆尾幔覆蓋，而女性腰部至膝蓋以下都會被絆尾幔覆蓋。

泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）10月25日逝世，享壽93歲，泰國因此進入服喪期，民眾與政府官員須穿戴深色服裝表示哀悼。