泰王訪華｜王后出席國宴 黑色傳統泰服＋香爐造型手袋展端莊氣質
撰文：官祿倡
出版：更新：
泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）11月13日起訪華，為自中泰自1975年建交50年來泰王首次訪華。隨同他出訪的泰國王后蘇提達（Queen Suthida）14日晚上伴夫到達北京人民大會堂，盛裝出席由中國國家主席習近平主辦的國宴。蘇提達身穿黑色傳統泰服，手提黑色香爐造型手袋，展現端莊氣質。
蘇提達今次出席國宴晚會所穿着的泰服由深色泰絲縫製，還配搭金色條紋樣式，身上還斜跨金色鏈條如同首飾點綴其中，端莊且優雅。
泰服是泰國的傳統服裝，以黃色為主色調，具有華美、色彩鮮艷、裝飾繁複的特點，常搭配鑲黃色金屬飾品。歷史上，泰國的男性和女性都穿上一種叫做絆尾幔的纏腰布。男性的腰部至大腿的上半段會被絆尾幔覆蓋，而女性腰部至膝蓋以下都會被絆尾幔覆蓋。
泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）10月25日逝世，享壽93歲，泰國因此進入服喪期，民眾與政府官員須穿戴深色服裝表示哀悼。
800年來第一個訪華的泰國國王 這是來做什麼？50年來泰王首訪華 習近平：穩步推進中泰鐵路等項目合作50年來首次泰王訪華｜習近平舉行儀式 歡迎泰王哇集拉隆功訪華中方將採購50萬噸泰國大米 李強會見泰王：願擴大雙邊貿易和投資