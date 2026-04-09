王毅會見泰國公主詩琳通　冀加強高科技教育民生等領域合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月8日在北京會見泰國公主詩琳通（Maha Chakri Sirindhorn）。雙方表示，願意深化中泰關係，在高科技、教育、民生等領域加強合作。



王毅表示，去年國家主席習近平與泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，為深化中泰友好指明方向。公主殿下是中國人民老朋友、好朋友，45年來訪華57次，是中國改革開放進程的親歷者、中國式現代化的見證人，也是促進中泰友好的實幹家。

王毅指出，中方願同泰方一道，以兩國元首重要共識為根本遵循，弘揚中泰傳統友好，在殿下關心的高科技、教育、民生等領域與泰方加強合作，不斷播撒友好的種子，推動中泰命運共同體建設開花結果。

2026年4月8日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見泰國公主詩琳通，指詩琳通過去訪華逾50次，為深化中泰友好作出貢獻。詩琳通亦指，希望與中方加強科技等領域務實合作。（新華社）

公主詩琳通表示，中國是泰國的好朋友。泰方讚賞中方在人才培養、人力資源等領域給予泰方的大力支持。她此次訪華參觀了感興趣的高科技專案，收穫很大。希望同中方進一步密切各領域溝通交流，加強科技、農業、醫學、文化、教育等方面務實合作，促進兩國人民相知相親，推進泰中友好事業枝繁葉茂。