歐盟把6中國公司列入第20輪對俄羅斯制裁名單　中方再提嚴正交涉

歐盟理事會於4月23日正式批准第20輪制裁方案。根據歐盟公報發布的文件指，歐盟在第20輪對俄制裁框架下將6間中國公司列入制裁清單。4月24日，中國駐歐盟使團發言人就歐盟第20輪對俄制裁列單制裁中國實體答記者問時稱，歐方不顧中方堅決反對和多次嚴正交涉，在其第20輪對俄制裁中又一次列單制裁中國企業和個人。中方對此再次向歐方表示強烈不滿、堅決反對，並再次向歐方提出了嚴正交涉。



中國駐歐盟使團發言人表示，中國在烏克蘭危機問題上秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，為推動政治解決烏克蘭危機發揮着建設性作用。中方客觀公正立場和建設性作用得到國際社會普遍讚賞和支持。

發言人還說，中方堅決反對歐方在烏克蘭危機問題上對中方甩鍋推責、污衊抹黑，堅決反對歐方對中方企業和個人無端實施列單制裁。中方將採取一切必要措施，堅定維護中方企業和公民正當權益。

公報中公布的企業包括Brightmile Ltd、揚州揚傑電子科技股份有限公司、ETS Solutions (China) Ltd、湖南浩天億、北京西超國際科技貿易有限公司、深圳一電航空技術有限公司。

2026年2月23日在位於莫斯科的墓園，多名死於俄烏戰爭的俄士兵葬於此（Reuters）

除上述中國企業外，被列入制裁名單的還包括來自阿聯酋的9家公司、2家烏茲別克斯坦公司，以及吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦各一家公司。

報道指，這份公報於20日發布，旨在加強對被認為在當前地緣政治緊張局勢下協助俄羅斯的實體的限制。