歐盟官員：成員國未準備好向烏克蘭提供具體入盟日期

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月14日出席慕尼黑安全會議（MSC），講話時對美國斡旋的俄烏和平協議中提出兩大條件，分別為歐盟須為烏克蘭設定一個確切的加入日期，以及美國對烏克蘭提供至少20年的安全保障。不過，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）15日表示，她認為歐盟成員國尚未準備好向烏克蘭提供具體入盟日期，還有許多工作要做。



圖為2026年2月15日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）出席出席慕尼黑安全會議（MSC）。（Reuters）

路透社引述外交人士透露，在美國、烏克蘭、歐盟討論的20點和平方案中，暫定2027年為烏克蘭入盟時間點，作為戰後確保烏克蘭經濟繁榮的措施之一。但多數歐盟成員國的政府認為，這個日期或任何其他具體的時間表都十分不切實際，因為要加入歐盟看的是表現，相關國家得調整法律以符合歐盟標準，唯有取得進展時，入盟程序才會推進。

另外，澤連斯基15日表示，烏克蘭已與歐洲盟友達成新的能源和軍事援助方案，他對此表示感謝。他又稱，光是過去一星期，俄羅斯就朝烏克蘭出動約1,300架攻擊型無人機，發射1,200枚制導炸彈，以及數十枚彈道導彈。