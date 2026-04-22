澤連斯基稱友誼輸油管道已完成修復　歐盟可望撥付900億歐元貸款

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月21日在社交媒體發文說，烏方已完成對友誼輸油管道（Druzhba pipeline）受損部份的維修工作，該管道具備恢復運行條件。在確認維修完成後不久，澤連斯基與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，尋求拖延已久的900億歐元貸款獲得發放。



圖為2026年1月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問立陶宛時會見記者。（Reuters）

澤連斯基稱，儘管無法保證相關設施不會再遭襲擊，但技術人員已為管道系統恢復運行提供了基本條件。他呼籲歐盟盡快讓貸款到位，「現在沒有任何理由阻止這筆資金發放。」

歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）同日表示，歐盟很可能在5月底或6月初發放貸款的首筆款項。

路透社引述消息稱，匈牙利石油公司MOL已提交了首份過境申請，烏克蘭料於22日恢復透過友誼管道輸送石油，首批石油將由匈牙利和斯洛伐克平分，但他沒有具體說明輸送量。

2022年5月18日，連接匈牙利至俄羅斯的友誼輸油管道（Druzhba pipeline），向匈牙利MOL集團的煉油廠供油。（Reuters）

友誼輸油管道是俄羅斯向中東歐輸送原油的大型管網系統，經烏克蘭段向歐洲輸送的俄羅斯石油自今年1月27日起暫停。烏方稱該管道在俄方襲擊中遭破壞，但匈牙利和斯洛伐克兩國並不接受烏方說法。

匈政府指責烏方故意制造「石油封鎖」，阻撓俄原油供應。今年3月，匈牙利在歐盟峰會上以烏克蘭停止經友誼管道輸送俄羅斯石油為由，阻止歐盟向烏克蘭提供900億歐元的援助貸款。