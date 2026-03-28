美媒：魯比奧出席G7外長會議　傳就俄烏戰爭與歐盟官員針鋒相對

美媒Axios 3月27日引述與會人士透露，七國集團（G7）外長會議當天舉行時，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）詢問美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），美國何時會對俄羅斯採取強硬立場，此舉引發了魯比奧的強烈反駁。



愛沙尼亞前總理、對俄強硬派卡拉斯在會議上批評美國未如一年前所警告般加大對俄施壓，並質問：「一年過去了，俄羅斯毫無動作。你們的耐心何時耗盡？」魯比奧聞言明顯不悅，提高聲量回應：「我們正盡最大努力結束戰爭。如果你認為你能做得更好，請便。我們可以退開。」他強調美國雖試圖與雙方對話，但僅在武器與情報等方面支援烏克蘭。

2026年3月27日，七國集團（G7）外長與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在法國巴黎郊外的沃德塞爾奈修道院（Abbaye Des Vaux De Cernay）會晤。（Reuters）

爭執發生後，數位歐洲部長表示仍希望美國繼續推動俄烏外交。會議結束前，兩人進行了簡短私下交談以緩和氣氛。美國國務院官員稱此為「坦率的意見交流」，魯比奧事後則向記者否認會上有任何緊張或批評。

歐洲領袖數月來對美國主導的俄烏和談感到不安，伊朗戰爭加劇了此種焦慮。近日一個烏克蘭高級代表團曾赴邁阿密與特朗普特使會面，但基輔官員稱近期談判未取得重大進展，且華府注意力已完全聚焦於伊朗。