美司法部停止對鮑威爾及聯儲局調查　為沃什獲確認新主席掃除障礙

美國司法部4月24日表示將結束對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的刑事調查，司法部同日宣布，停止對聯儲局翻新工程超支的刑事調查，外界認為這可能為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的沃什（Kevin Warsh）獲確認出任聯儲局新主席掃除障礙。



據彭博社報道，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro ）4月24日（周五）表示，鑑於聯儲局預計將就辦公樓翻新項目超支問題進行內部調查，她已指示哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室結束對聯儲局大樓翻新項目的刑事調查。

聯儲局主席鮑威爾此前表明，在司法部「以透明和最終確定方式」完成對聯儲局大樓翻新工程超支的調查之前，他將繼續留在聯儲局。目前尚不清楚皮羅將調查移交聯儲局監察長辦公室的做法是否符合鮑威爾的期望。

媒體分析，美國司法部結束針對鮑威爾的相關刑事調查，將為特朗普提名的聯儲局下一任主席人選沃什獲得參議院批准鋪平道路。

美國哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅就聯儲局大樓超支一事發文：

皮羅24日指，如果事實證明有必要，她「將毫不猶豫地重啟刑事調查」。

白宮發言人德賽同日在社交媒體上說，美國納稅人有權知道聯儲局是否存在財務管理不善問題，聯儲局監察長辦公室有足夠權力將此事調查清楚。白宮堅信參議院將快速批准沃什出任美聯儲下一任主席，從而重塑美聯儲決策的專業能力與市場信心。

美國司法部1月9日向聯儲局發出兩張傳票，威脅對鮑威爾2025年6月在參議院銀行委員會就聯儲局大樓翻新項目作證一事提出刑事訴訟。

鮑威爾1月11日發表影片聲明，稱聯邦政府對他提出刑事指控威脅是企圖藉此破壞聯儲局在設定利率方面的「獨立性」。哥倫比亞特區聯邦地區法院法官3月11日駁回了上述兩張傳票。

鮑威爾在聯儲局例行新聞發佈會上說，在司法部針對美聯儲的調查以透明方式結束前，自己無意離開聯儲局。

2026年4月24日，美國司法部表示將結束對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，左）的刑事調查，司法部同日宣布，停止對聯儲局翻新工程超支的刑事調查，外界認為這可能為美國總統特朗普（Donald Trump）提名的沃什（Kevin Warsh，右）獲確認出任聯儲局新主席掃除障礙。（Reuters）

鮑威爾的聯儲局主席任期將於5月15日到期。但沃什能否及時獲得參議院批准仍面臨較大不確定性。共和黨籍參議院銀行、住房和城市事務委員會成員蒂利斯（Thom Tillis）握有關鍵一票。蒂利斯日前重申，在針對鮑威爾的相關調查解決前，他不會支持確認對沃什的提名。

本文獲《聯合早報》授權轉載

