美國聯儲局提名人沃什：如果提名獲確認　將堅決捍衛央行獨立性

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名的美國聯邦儲備局主席人選沃什（Kevin Warsh）說，如果提名獲得參議院確認，他誓將維護聯儲局的獨立性。



根據彭博社看到的發言稿，沃什料將在4月21日的聽證會上說：「我認為，貨幣政策的獨立性有賴於避免外界干擾，這也有助於作出更好的政策決策，我致力於確保貨幣政策的執行始終保持嚴格獨立。」

現任聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的任期將於5月到期，特朗普此前正式提名聯儲局前理事沃什擔任下任主席。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到仍在施工中的聯儲局大樓，與鮑威爾一同戴安全帽視察。當會見記者時，兩人現場尷尬當面核實翻新成本。特朗普聲稱目前翻新工程成本已飆升至31億美元，並拿出一張紙給鮑威爾核實。（Reuters）

沃什定於美東時間周二上午10時（香港時間晚上10時）在參議院銀行委員會作證。他預計將面對議員們關於他個人財富、與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的過往關聯以及他的經濟觀點等問題。

據報道，銀行委員會的11名民主黨議員上周一致敦促推遲提名程序，直至針對鮑威爾和聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的單獨調查結束。

據新聞網站Politico率先報道，沃什在準備好的發言稿中認為，保持免受政治影響是聯儲局自身的責任。「我不認為當民選官員，無論是總統、參議員還是眾議員，就利率發表看法時，貨幣政策的運作獨立性會受到特別威脅。」

在他看來，「央行行長必須足夠強大，能夠傾聽各種不同的觀點。」

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓一景。（Reuters）

關於通脹問題，沃什在準備好的發言稿中指：「通脹是一種選擇，聯儲局必須為此承擔責任。」他認為，物價飆升會給民眾帶來「嚴重傷害」。

但他在講稿中也強調，聯儲局必須「堅守本分」，並補充說：「當聯儲局牽涉進其既無管轄權也無專業能力的財政和社會政策領域時，央行獨立性面臨最大風險。」

「聯儲局不應充當美國政府的某種通用機構，也不應成為本應由其他渠道討論和決定事項的『上訴法院』。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

