美國27歲女教師涉與學生不當關係被捕　課外私訊對方遭控二級重罪

美國德州（Texas）的一名女代課教師被控與學生發生不正當關係。27歲的帕爾馬雷斯（Angela Palmares）4月22日在貝爾縣（Bell County）被捕，她被控與學生發生不正當關係，這是一項二級重罪。監獄記錄顯示，她目前被羈押，保釋金為15萬美元（約117萬港元）。



《紐約郵報》24日報道，拉諾獨立學區（Llano Independent School District）總監愛德華茲（Mac Edwards）在致學生家長的一封信中表示，學校官員向警方舉報帕爾馬拉斯「在課餘時間透過社交平台與學生進行不當溝通」，她其後被捕。

校區總監向家長發信提到女教師與學生課外有不當聯繫：

警長辦公室和學區均未透露女教師與學生的溝通內容細節。

目前也不清楚有多少學生涉事，以及他們的年齡。

據拉諾縣警長辦公室稱，帕爾馬拉斯最後一次在該學區工作是在4月2日，她已被即時停職，從學區的代課教師名單中除名。

愛德華茲在談到正在進行的調查時表示，學校已與受影響學生的家長取得聯繫。

他表示：「學區極度重視此類指控，並將繼續致力於為學生提供安全且充滿關懷的學習環境。」