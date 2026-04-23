美國白人夫婦誕黑人BB　全因診所擺烏龍　親生父母身份終確認

美國佛州一對白人夫婦，透過試管嬰兒誕下一名寶寶，豈料竟是黑人女嬰，且與兩人毫無血緣關係，而兩人原本的胚胎不知去向，引發爭議。



白人夫婦生下黑人寶寶

綜合美媒報道，這對夫婦史考爾（Tiffany Score）與米爾斯（Steven Mills）表示，他們已收到最新基因檢測結果，女嬰的親生父母已被確認，兩人在聲明中表示，「這結束了我們這段令人心碎旅程的一個章節，但也帶來新的問題，需要進一步釐清。」

美國佛州一對白人夫婦，透過試管嬰兒誕下一名寶寶，豈料竟是黑人女嬰。（FB@Tiff Score）

這對夫婦在社交平台曬出與女嬰的溫馨合照：

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這事件源於1月一場訴訟，這對夫婦指控奧蘭多生殖中心（Fertility Center of Orlando）及其醫生米爾諾可（Dr. Milton McNichol），在2025年4月進行試管嬰兒程序時，不慎將其他患者的胚胎，植入史考爾子宮內。

訴狀指出，女嬰於2025年12月11日出生，但他們很快發現外觀與自身種族特徵不符，並進一步進行基因檢測，結果證實「女嬰與雙方皆無血緣關係」。儘管孩子沒有血緣關係，但夫妻仍強調對孩子的情感連結：

我們會永遠愛她，也會是她的父母。

斯科爾（Tiffany Score）、米爾斯（Steven Mills）夫婦與黑人女兒Shea。（Facebook@Tiff Score）

至於案件另一大未解問題，是米爾斯夫婦原本儲存的其他胚胎去向不明，律師表示仍在追查中。至於這處生殖中心已宣布將於5月20日關閉，後續恐面臨龐大訴訟。

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