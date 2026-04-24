美國路易斯安那州購物中心爆槍擊 至少1死9人傷 料涉兩幫人衝突
撰文：蕭通
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美國路易斯安那州（Louisiana）4月23日發生槍擊案，至少1人死亡、9人受傷。案發於州首府巴吞鲁日市（Baton Rouge），地點為一個購物中心。警方表示，事件料涉及兩幫人之間的毆鬥，槍手仍然在逃。
綜合《今日美國》（US Today）及地方電視台WAFB報道，案發於當地時間下午1時22分左右，警方及救援人員很快到場。約20分鐘後，位於巴吞魯日市中心東南部的購物中心已被20多輛警車包圍，群眾驚慌失措地從購物中心湧出。
市長Sid Edwards表示，事件中有10人送院，此案「被認為是一宗具針對性的槍擊事件」。WAFB其後報道，當局已證實至少1人死亡。
當局未公布死傷者身份，警方稱部份傷者需接受手術。根據現場閉路電視片段，兩幫人在購物中心的美食廣場發生爭執，然後互相開槍，不排除傷者中有人無辜中彈。
警方認為，此案並非隨機暴力事件，公眾沒有進一步安全威脅，警方將會鎖定疑犯，但暫時未有人被捕。
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