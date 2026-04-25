特朗普轉發反移民言論　稱中國印度為「鬼地方」惹眾怒

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月23日在社交平台轉發一個保守派播客節目的文字稿，當中包括將中國與印度稱為「地獄」般地方的爭議性言論，以及指責中印新移民未能像「歐洲裔美國人」一樣融入美國社會，引發強烈反彈。



特朗普在Truth Social上分享「野蠻國度（The Savage Nation）」播客主持薩維奇（Michael Savage）的言論及影片片段。薩維奇在節目中宣稱，近期的移民對美國「幾乎毫無忠誠度」，這些移民來美只是為了利用出生公民權「在我們的海岸生下孩子」，然後將「整個家庭從中國、印度或其他鬼地方帶過來（they bring the entire family in from China or India or some other hellhole on the planet）」。

薩維奇還聲稱，中國及印度移民在加州科技業建立了一種「內部機制」，令這些企業只錄用中國和印度人。

印度政府罕見在社交平台X上發文反駁白宮，批評這些言論「明顯無知、不合時宜且品味低劣」，但並未直接批評特朗普。

中國駐美大使館尚未立即回應置評請求。

亞裔倡議團體與民主黨議員則譴責特朗普在移民政策收緊之際，放大此類排外言論，將進一步煽動仇恨、危及社區安全。

近年，亞裔已成美國增長最快的族裔，其中以印度和中國移民為主。特朗普政府對H-1B工作簽證的限制及對出生公民權的挑戰，已使相關移民群體承受更大壓力。