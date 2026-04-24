特朗普威脅向英國加徵高額關稅　要求對方取消針對美企數碼服務稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅稱，假如英國不取消對美國社交媒體公司徵收的數碼服務稅（digital service tax），美國將對英國加徵關稅。



英國《衛報》4月23日報道，這項於2020年推出的數碼服務稅，針對幾間美國大型科技公司的收入徵收2%的稅。

2026年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室參加醫療保健負擔能力活動時，向記者發表講話。（Reuters）

特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者表示：「我們一直在關注此事，我們只需對英國徵收高額關稅就能輕鬆應對，所以他們最好小心點。」

特朗普強調：「如果他們（英國）不取消這項稅收，我們可能會對英國徵收高額關稅。」

據報道，該稅項針對的是全球數碼業務收入超過5億英鎊（約53億港元）的企業，以及其中超過2,500萬英鎊（約2.64億港元）的收入來自英國用戶。

特朗普辯稱，這項長期以來導致美英關係緊張的法律是在針對「世界頂級企業」。

特朗普表示：「英國這麼做了，其他幾個國家也這麼做了，他們以為能輕鬆賺錢，所以都佔了我們國家的便宜。」

報道指，儘管數碼服務稅一直是美英雙方討論的焦點，但按照2025年5月達成的英美貿易協議，並未針對數碼服務稅進行任何修改。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）舉行記者會，宣布兩國達成貿易協議。（Reuters）

當被問到關稅會有多高時，特朗普指，關稅將「高於他們目前從稅收中獲得的收益」。他說：「我們將採取對等措施，徵收與他們現時徵收稅款相若或更高的稅款。」