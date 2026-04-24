特朗普稱被截「中國禮物」船上物品絕密　中方：不應干擾正常貿易

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前稱美軍在霍爾木茲海峽外的阿曼灣攔截下一艘懸掛伊朗國旗的貨輪「圖斯卡」號（Touska），並形容船上「有些東西是中國送的禮物」，他23日被問及詳情時再拒絕透露是何物品，並強調是「絕密（very top secret）」。中國外交部發言人郭嘉昆24日對特朗普指控表示反對，稱缺乏事實根據，強調不應該干擾國家間正常貿易。



特朗普周四在白宮面見傳媒，他當時被問及船隻上裝載所謂禮物是什麼，強調船上物品是絕密，並指美國的封鎖行動令人驚嘆，「至於伊朗向沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、科威特、巴林等所有不同地方開火，他們開火了，沒有人預料到這一點。」

他也進一步批評伊朗襲擊波斯灣沿岸國家並在霍爾木茲海峽部署水雷是犯下錯誤，另有傳媒在現場詢問特朗普會否因此時感到不快，他稱不會不高興，還補充：「我們對其他國家也是這樣做的，不是嗎？」