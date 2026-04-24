特朗普轉發將中國印度稱為「鬼地方」帖文　新德里：言論不得體

美國總統特朗普（Donald Trump）轉發一段保守派評論員播客（Podcast）文字稿，其中將中國和印度稱為「鬼地方」（hellhole），並稱中印兩國的移民並未像歐洲裔移民那樣融入美國社會，引發反彈。



據路透社報道，美國保守派評論員薩維奇（Michael Savage）在《野蠻國家》（The Savage Nation）節目中說：「一個嬰兒在這裏（美國）出生，就立刻成為公民，然後他們把整個家庭從中國、印度，或地球上其他什麼鬼地方帶進來。」

美國保守派評論員薩維奇（Michael Savage）（FB@Michael Savage）

特朗普星期四（4月23日）在社交平台Truth Social上轉發這期節目的文字記錄，但未附加任何評論。

薩維奇還說：「如今湧入美國的移民階層對這個國家幾乎沒有忠誠度，過去並非總是如此……他們不像今天的歐洲裔美國人及其祖先那樣。」

特朗普已發布一項指令，試圖限制美國的出生公民權，這一舉措已在美國最高法院受到挑戰。本月早些時候，特朗普還歷史性地前往最高法院，出席有關這一議題的聽證會。

印度外交部星期四晚間對上述言論作出強烈回應。印度外交部發言人蘭迪爾（Randhir Jaiswal）在聲明中說：「這些言論顯然是無知的、不恰當的，也很不得體。」

他說：「這些言論當然不能反映印美關係的現實。印美關係長期以來建立在相互尊重和共同利益的基礎上。」

中國外交部沒有立即回應路透社的置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

