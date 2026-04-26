白宮記者晚宴發生槍擊　特朗普急返白宮發聲明讚：特勤局行動迅速

美國白宮記者晚宴大廳於當地時間4月25日發生槍擊事件，隨後美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）撤離現場，並已返回白宮。他在自家社交媒體Truth Social上連發兩則聲明，通報現場情況及後續安排。



特朗普緊急撤離現場後，發文稱讚特勤局和執法部門「行動迅速且英勇無畏」，建議大家「繼續這場表演」（LET THE SHOW GO ON），但最終決定權交由執法部門，同時坦言當晚活動將與原計劃有較大差異，後續將重新籌備。

約15分鐘後，特朗普再次發表聲明，表示已遵照執法部門要求撤離現場，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、副總統萬斯（JD Vance）及全體內閣成員均狀態良好，他將於30分鐘後在白宮新聞發布廳舉行新聞發布會，並透露已與活動相關代表溝通，將在30天內重新安排晚宴日程。