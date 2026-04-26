白宮記者協會晚宴傳出槍擊　特朗普緊急撤離　槍手為31歲加州男子

美國華盛頓希爾頓酒店4月25日晚傳出槍聲，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）隨即從白宮記者協會晚宴現場撤離。與會者紛紛躲到宴會廳的桌子底下。美媒消息指，特朗普和梅拉尼婭未有受傷。在事發後約 30 分，特朗普在 Truth Social 上發文表示「槍手已被捕」。有美媒引述兩名執法人員消息指，槍手為31歲加州男子Cole Tomas Allen。



事發於周六晚，在白宮記者協會晚宴上，突然傳來一聲巨響，特勤局特工緊急護送總統和第一夫人離開，已返回白宮。有與會人士表示，現場曾傳出5至8下槍聲。

白宮記者協會主席表示，槍擊事件後所有人安全，活動將重新安排。

華盛頓警方已抵達現場，並與聯邦執法部門協調行動。FBI最新證實，槍手已經被拘留。當局表示，事發期間有身穿避彈衣的警員被擊中，但相信沒有大礙。

槍聲響起時，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）正就座於主席台上。（Reuters）

美媒報道指，多名美國政府高官出席了這次晚宴，其中包括副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）以及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。槍聲響起時，特朗普正就座於主席台上。

這次槍擊事件是繼特朗普2024年在賓州巴特勒遭遇暗殺未遂之後又一次槍擊事件。有報道稱，總統可能會重返晚宴，但考慮到他的安保情況，目前仍未確定。