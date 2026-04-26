白宮記者晚宴槍擊案 特朗普急撤離畫面：一度摔倒由多人扶起
撰文：成依華
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4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）緊急現場撤離，槍手其後被捕。現場影片顯示，特勤局人士急擋在特朗普前面，隨後多人走前把總統帶走，特朗普撤離時一度摔倒，由多人扶起。
據美媒指，當時場內賓客正享用沙律，突然傳來巨響，特朗普指以為是托盤掉落的聲音，現場一些記者則認為是槍響。
影片顯示，有人隨即擋在特朗普前面作保護，及後有人大叫「先生，讓開！」（Out of the way, sir!），其他人也紛紛喊著要大家躲開，多人走前把總統帶走。
影片也顯示，特朗普在匆忙撤離時一度絆倒，摔倒在地，由特勤局特工扶起來。
據後來警方指，疑犯當時攜帶一把霰彈槍（Shotgun）、一把手槍和多把刀，「當他跑過檢查站時，特勤局執法人員攔截他。疑犯和執法人員發生駁火。」疑犯被捕後送院，一名特勤局執法人員也受傷送院。
影片顯示現場有一名男子快速穿過金屬探測器，衝過持槍的執法人員。警方又稱暫時沒有理由相信有其他人參與這次犯案。
特朗普稱，尚不清楚槍手的動機，但他說：「他倒地時看起來很邪惡」。特朗普重申，他原本想繼續晚宴，並稱：「我拼了命想堅持留下來。」惟執法人員希望結束晚宴。
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