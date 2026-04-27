伊朗戰爭｜特朗普：美國將取得勝利　伊朗如想談判可主動聯繫

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月26日接受霍士新聞（Fox News）訪問時重申，認為伊朗戰爭將很快結束，美國將取得勝利。他又稱，如果伊朗希望透過談判結束戰爭，可以主動與美國接觸，「你知道，我們有電話，我們有安全可靠的線路」。



2026年4月22日，美國對伊朗停火期間，在伊朗首都德黑蘭，一棟建築物上豎立著一塊關於霍爾木茲海峽的廣告牌。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

特朗普表示，美方現在就伊朗問題打交道的人中，有些非常通情達理，但也有些不是，「伊朗的領導層非常奇怪，有時你根本摸不清談判對手究竟是誰」。

他強調，必須防止伊朗擁有核武器，美方將在談判中處理伊朗核材料問題，並將其作為關鍵議題之一，希望伊朗做出明智選擇。

此前一天，特朗普取消了其特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner ）對巴基斯坦的訪問，而伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）25日與巴基斯坦官員會談後便離開伊斯蘭堡，為美伊和平前景帶來了新的挫折。

2026年4月25日，巴基斯坦伊斯蘭堡，巴基斯坦陸軍總司令穆尼爾元帥（Asim Munir，右）會見伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左），巴基斯坦正籌備在首都伊斯蘭堡舉辦美國和伊朗第二階段和平談判。（Reuters）

重申對北約及英國不滿

另外，特朗普再次對盟友表達不滿，稱北約（NATO）在伊朗問題上並未站在美國一方，而提及英國稱在戰爭結束後才派遣艦船的計劃並不理想。他又稱，未對中國極度失望，但認為對方可提供更多幫助。

特朗普也提到俄烏戰事，稱曾與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行「良好對話」，強調正在努力解決俄羅斯和烏克蘭的問題，希望能夠達成協議。不過，他沒有具體說明與俄烏領導人通話的時間。