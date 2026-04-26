伊朗稱成功摧毀3枚美國巨型鑽地彈　銷毀逾9500枚子炸彈

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）4月26日（周日）發表聲明稱，其特種部隊已成功摧毀三枚美國GBU-57巨型鑽地彈（MOP），並拆除另一枚遺留在伊朗贊詹省（Zanjan）的同型炸彈。根據聲明，伊朗革命衛隊部隊還發現並銷毀逾9500枚由美方戰鬥機投擲的子炸彈，這些子炸彈旨在污染贊詹省各地的關鍵設施。



伊朗英文電視台Press TV報道，這些鑽地彈是在清除未爆炸藥行動期間被伊方發現。GBU-57巨型鑽地彈被稱為世界上最大的非核炸彈，重達3萬磅，旨在摧毀深埋地下的加固設施。

伊方還拆除多種類型的導彈與火箭彈，這些武器雖由F-15、F-16及F-35戰機發射，但均未發揮作用。其中有52枚火箭彈被摧毀，另有10枚被送交伊朗相關中心及主管機關，以採取必要措施。

聲明又宣布發現兩枚巡航導彈，其中包括一枚GBU-39型巡航導彈。這兩枚導彈先前已被該省防空系統攔截並擊落。