美國伊朗第二輪到底談不談？實則各藏殺招、步步算計

美伊第二輪談判談不談，一波三折。最終居然還伊朗外長抵達伊斯蘭堡，而美方代表團最終未到，特朗普（Donald Trump）稱已取消了總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）前往巴基斯坦的行程，原因是「赴伊斯蘭堡談判耗時太長、花費太高」，而且「伊朗最新的和平提議還不夠好」。



首先，一直釋放會晤信號的一直是美國。4月19日，特朗普喊話伊朗進行第二輪談判，並宣布萬斯將趕赴伊斯蘭堡；4月21日，特朗普宣布延長美伊停火，但據以色列透露，美方的期限是4月26日，在26日前伊朗必須拿出方案，要麼答應美方的條件，否則美軍就恢復轟炸；4月22日，特朗普再放話，稱美伊最快在4月25日重啟和談。梳理一下就一目瞭然了。特朗普要求伊朗在伊斯蘭堡舉行第二輪談判，這是美方的第一訴求。談判時間初步定在22日，隨後又推遲到了25日，這是美方單方面的設定。至於4月26日，是美方給伊朗的最後通牒。

2026年4月25日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左2）在會晤當天於阿曼首都馬斯喀特（Muscat），與阿曼高級外交官巴盧希（Najib Bin Yahya Al Balushi，右2）會面。（Reuters）

而再看伊朗，對美方在19日和21日的談判要求，伊朗是拒絕的，而且是通過官方發言人、伊朗議會和國家通訊社等三大渠道公開拒絕的。比如在4月20日的時候，伊朗外交部發言人巴加埃放話稱「伊朗目前沒有與美國進行第二輪談判的計劃」。伊朗議會的表態更加強硬：除非美國改變條件，否則伊朗不會談判。另一方面，伊朗還明確提出了自己的要求：美國結束對伊朗的海上封鎖，停止襲擊伊朗船隻等。

但截至現在，美國不但繼續封鎖伊朗港口，還加大了力度，特朗普下令波斯灣的美軍艦隊，對伊朗的佈雷船可直接開火。與此同時，美軍的第三艘航母已經到了。美方變本加厲，在這種背景下，伊朗代表團不但去了伊斯蘭堡，還24日深夜緊急抵達——沒有超過美方設定的談判時間。這很容易給外界一種錯覺：伊朗讓步了。

不妨保持一定的戰略定力，先不要急於下結論，讓子彈再飛一會。還有一點是，不能單方面看待一個國家行為，尤其是在戰爭問題上，需要從軍事、外交等多領域綜合分析，否則很容易一葉障目。

雖然伊朗外長奔赴了巴基斯坦，另一方面伊斯蘭革命衛隊近期的行動同樣值得參考。

圖為2026年4月17日，一艘油輪穿越霍爾木茲海峽（Reuters）

4月23日，美軍中央司令部宣布「布殊」號航母已經抵達了印度洋，很快將與中東的10餘艘軍艦會合，形成三航母部署態勢。從戰鬥力上看，「布殊」號航母搭載數十架可掛載多種精確制導武器的艦載機，並伴有3艘驅逐艦護航，可以對伊朗境內的縱深目標實施打擊。那麼伊朗武裝力量怕了嗎？

4月23日當天，在美軍話音剛落，伊朗發布了一段影片，內容是突擊隊員乘坐快艇在霍爾木茲海峽截停一艘大型貨船。有軍事專家已經發現了，伊朗此前主要是依靠導彈和無人機，管控霍爾木茲海峽周邊的航運，但現在戰術變了，他們更多依靠小型快艇的「蜂群」式突擊。

一邊是美軍的「大炮鉅艦」，一邊是伊朗的「蜂群突擊」，雙方雖然戰力不對等，但伊朗一點不帶怕的，還成功讓美軍艦隊不敢越雷池半步。

原因也不難理解，波斯灣平均水深只有35米到50米，而航母吃水在10米以上，伊朗的快艇吃水不到1米，同時霍爾木茲海峽的安全航道只有6公里，如果伊朗來個蜂群作戰，美軍的航母和大型軍艦無法掉頭、很難規避，只能被「包餃子」。不要忘了，伊朗的快艇時速最高達到了110節，是美軍航母的三倍，這樣的快艇伊朗有多少艘？恐怕在1500艘以上。

另外，伊朗還有20多艘水下微型潛艇、大量的沙赫德136無人機以及射程最高1000公里的反艦導彈。伊朗可以挨炸，可以直面損失，但美軍卻輸不起，如果有任何一艘美軍航母被炸進海底，對美國軍事霸權來說都是毀滅性的，侮辱性極強，美國根本輸不起。

一面是在外交上釋放談判信號，一面在軍事上毫不留情，讓美軍每天拿出巨大成本乾瞪眼。美國方面4月23日消息，相關機構估算，自美國2月底對伊朗發起軍事打擊至雙方停火，美國「開支之巨令人震驚」，花費在280億至350億美元之間，日均近10億美元。其實伊朗釋放的訊息很清晰：伊朗正在邁出關鍵一步，學着用自己的籌碼、手中的武器去爭取生存權和發展權，為九千萬國民求一個未來。

就算是伊朗政府內部的温和派和武裝力量種的強硬派有了分歧，也沒什麼大不了，伊斯蘭革命衛隊掌控了全國一半的經濟、60%以上的大型項目、40%的石油貿易，還擁有伊朗全部的彈道導彈、無人機生產體系，可以說是要錢有錢、要槍有槍，只要他們堅持打下去，政府很難有所限制。

戰爭進入這個階段，最忌諱內部分裂和對敵綏靖。相信伊朗也很清楚這一點了。面對外部侵略該如何做？伊朗不妨看看中國的抗日戰爭和抗美援朝戰爭。武器是外在的，可以被超越、被摧毀，但意志是內在的，誰都打不垮、吹不滅，有了堅定的民族意志，小米加步槍也能打垮美械師。

2025年6月23日，插圖可以看見伊朗國旗、美元鈔票以及石油管道和油桶的模型。（Reuters）

就在伊朗外長從巴基斯坦返程時，伊朗方面還是釋放了消息。一位伊朗外交官員表示，伊朗與美國代表團可能在未來幾天舉行第二輪談判。據了解，伊朗方面已向美方傳遞訊息，要求特朗普減少帶有威脅性的言論，並表示若美方立場趨於緩和，伊朗國內強硬派將更有可能對參與談判持支持態度。

美國想不想談？想談。伊朗想不想談，也想談。但他們會不會各退一步？又很難。中東局勢已然進入全新混亂節奏。邊談邊打、邊穩邊亂成為區域常態。所有緩和姿態，都是地緣博弈裏的刻意偽裝。長期積累的結構性矛盾根深蒂固，單憑談判無法破冰。

其實對話最大作用只是控場維穩，防止衝突徹底失控。多年地緣恩怨疊加利益衝突，不可能快速一筆勾銷。後續走向早已清晰，僵持拉扯會成為長期常態。談崩摩擦、局部升温存在概率，但大規模戰爭已經基本可以排除。中東深層的對立裂痕，早已紮根各方博弈底層。短暫的握手言和，從來都抵不過現實利益的拉扯。