商務部就歐盟《工業加速器法案》表達關切：倘執意推動將反制

中國商務部發言人4月27日表示，中方上週五已向歐盟委員會正式提交對《工業加速器法案》（Industrial Accelerator Act）的評論意見，表達北京方面的正式立場和嚴正關切。發言人強調，中方認為法案措拖構成嚴重的投資壁壘和制度性歧視，並在評論意見中敦促歐方刪除歧視性限制等內容。倘歐方執意推動立法，中方將進行反制。



發言人表示，中方認為，歐盟的《工業加速器法案》對外商投資電池、電動車、光伏、關鍵原材料四大新興戰略行業設置諸多限制性要求，並在公共採購和公共支持政策中設置「歐盟原產」的排他性條款，構成嚴重的投資壁壘和制度性歧視。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

發言人透露，中方在評論意見中指出，法案主要存在三大問題。首先，法案涉違反最惠國待遇、國民待遇等基本原則，並違反多項協定規則。其次，法案將導致中國投資者遭受歧視，有違商業自願和公平競爭等市場經濟基本原則，更有違中歐領導人關於妥處摩擦分歧的重要共識，嚴重影響華企對歐投資預期。第三，法案將拖累歐盟綠色轉型進程，損害歐盟市場的公平競爭，對多邊貿易規則帶來新的衝擊。

中方在評論意見中，建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求、本地含量要求、強制轉讓知識產權和技術要求、公共採購限制政策等內容。希望歐方高度重視並認真考慮採納中方提交的評論意見，嚴格遵守世界貿易組織（WTO）規則，避免歧視性限制措施。

2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並排展示。（Reuters）

發言人強調，中方將密切關注相關立法進程，並願與歐方進行對話溝通。如歐方無視建議，並損害中方企業利益，中國將不得不進行反制，以維護中國企業的合法權益。