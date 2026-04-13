西班牙首相訪華　籲中國在多極秩序中發揮更大作用

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於4月13日（周一）訪華期間表示，中國應在氣候變遷、安全、消除不平等及國防等議題上扮演更重要的角色，在多極秩序中發揮更大作用。他亦補充稱，隨着美國在許多領域退出領導角色，歐洲也必須加倍努力。桑切斯預計將於周二會見中國國家主席習近平，雙方或將重點討論地緣政治問題。



路透社報道，桑切斯表示，中國在應對氣候變遷、促進全球健康、推動負責任的AI發展以及核武等方面可以做得更多。

他說，「例如，像現在這樣要求各方遵守國際法，並停止黎巴嫩、伊朗、加沙、約旦河西岸及烏克蘭的衝突。」桑切斯亦稱，「歐洲也必須加倍努力，尤其是在美國決定從許多戰線撤軍之後。」

2025年4月11日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵達中國首都北京後，與中國國家主席習近平會面。（新華社）

桑切斯指，中國佔西班牙貿易逆差總額的74%，稱合作對於建立一個「能創造共同繁榮的、平衡且全球化的經濟體」至關重要。

西班牙方面希望桑切斯此訪能縮小該國的貿易逆差——該逆差在四年內翻了一倍多，至2025年已達近500億美元（約3,916億港元）。西班牙正尋求增加農產品和製造業出口，以抵消對中國的大量進口。