西班牙首相訪華 籲中國在多極秩序中發揮更大作用
撰文：張涵語
出版：更新：
西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）於4月13日（周一）訪華期間表示，中國應在氣候變遷、安全、消除不平等及國防等議題上扮演更重要的角色，在多極秩序中發揮更大作用。他亦補充稱，隨着美國在許多領域退出領導角色，歐洲也必須加倍努力。桑切斯預計將於周二會見中國國家主席習近平，雙方或將重點討論地緣政治問題。
路透社報道，桑切斯表示，中國在應對氣候變遷、促進全球健康、推動負責任的AI發展以及核武等方面可以做得更多。
他說，「例如，像現在這樣要求各方遵守國際法，並停止黎巴嫩、伊朗、加沙、約旦河西岸及烏克蘭的衝突。」桑切斯亦稱，「歐洲也必須加倍努力，尤其是在美國決定從許多戰線撤軍之後。」
桑切斯指，中國佔西班牙貿易逆差總額的74%，稱合作對於建立一個「能創造共同繁榮的、平衡且全球化的經濟體」至關重要。
西班牙方面希望桑切斯此訪能縮小該國的貿易逆差——該逆差在四年內翻了一倍多，至2025年已達近500億美元（約3,916億港元）。西班牙正尋求增加農產品和製造業出口，以抵消對中國的大量進口。
西班牙重開駐伊朗大使館 譴責以色列襲擊黎巴嫩西班牙首相桑切斯4.11起訪華五日 將與習近平、李強等會談美軍對伊朗行動遭盟國抵制 西班牙與法國禁飛越、意大利拒降落西班牙禁美軍飛越領空攻伊朗 官員：貫徹不參戰立場