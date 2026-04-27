伊媒：伊朗外長向巴基斯坦轉達結束戰事條件 27日訪俄晤普京
撰文：蕭通
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伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）4月26日再訪巴基斯坦，短暫停留伊斯蘭堡後，已啟程轉往俄羅斯。伊朗學生通訊社（ISNA）引述伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）的話稱，阿拉格齊27日將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，並就最新的談判進展、停火情況及周邊局勢與俄羅斯官員進行溝通，並向俄方提交一份關於這些談判的報告。
伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）於26日報道，阿拉格齊在伊斯蘭堡舉行磋商後，已離開巴基斯坦前往莫斯科。
據塔斯尼姆通訊社（Tasnim）稱，阿拉格齊26日在巴基斯坦短暫停留，也是3天內第二次到訪伊斯蘭堡。報道指出，其此行除為了雙邊關係，重要議程之一是向作為斡旋方的巴基斯坦傳達伊朗結束戰爭的條件。
相關條件包括：伊朗就管控霍爾木茲海峽實施新的法律制度、索賠、確保戰爭挑釁者不再發動軍事侵略、解除海上封鎖等。
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