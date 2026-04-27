日本岩手縣山火持續6日迎首場降雨　火場面積已達1618公頃

日本岩手縣大槌町4月22日（周三）爆發的大規模山火已持續6日，火勢於27日因迎來首次降雨而略有減弱，但截至27日上午6時，火場總面積已達1618公頃。



日本放送協會（NHK）報道，大槌町自火災發生以來一直未見降雨，直至27日降下約1.5毫米雨量。據氣象台預報，28日大槌町受低氣壓影響，預計將轉為多雲，傍晚開始落雨，預計降雨量將達約20毫米。

大槌町町長平野幸三於27日晚間召開記者會表示：「久違的雨水讓人鬆一口氣，但即便如此，我們也不能放鬆警惕」。

他稱：「消防等單位的積極行動，已成功阻止火勢向住宅蔓延。雖然山區仍有部分區域需要密切關注與警戒，但火勢已大致受到控制。我們將與相關單位緊密合作，審慎評估解除避難指示的時機」。

2026年4月26日，日本岩手縣大槌町，消防員在野火持續燃燒中展開滅火行動。（Reuters）

首相高市早苗27日在參議院預算委員會會議上表示：「我們將竭盡全力防止火勢蔓延，盡快控制火勢，並確保居民的安全。政府將認真聽取受災民眾及受災地區的需求，與岩手縣在災後重建等方面加強合作」。