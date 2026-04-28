伊朗外長：正評估美方談判請求　伊媒：261議員稱信任談判代表團

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）4月27日到訪俄羅斯，與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面前接受記者採訪時表示，伊方正在對美方提出的談判請求進行研究和評估。另外，伊朗媒體同日報道，伊朗伊斯蘭議會261名議員發表聲明，表示支持伊美談判伊朗代表團，堅信其將堅定維護國家權益。



2026年4月27日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）抵達聖彼得堡，將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，圖為阿拉格齊受到俄羅斯官員迎接。（Reuters）

阿拉格齊表示，伊朗正面對世界最大超級大國的壓力，但對方「甚至未能實現其任何目標」，這也是對方提出談判請求的原因。他對俄羅斯的立場和支持表示感謝，稱伊朗與俄羅斯是戰略夥伴，雙方相互支持，合作將繼續推進。

2025年12月2日，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在德黑蘭的伊朗議會大廈舉行的新聞發布會上與媒體交談。（Getty）

議員聲明：美以試圖令伊朗民眾不信任談判代表

另外，伊朗伊斯蘭議會261名議員同日發表聲明，稱支持伊美談判伊朗代表團。聲明表示，美國和以色列正試圖在伊朗民眾中製造誤判，散布對伊朗政府官員、尤其是伊朗談判代表團的不信任情緒。

聲明指出，作為伊朗人民的代表，議員們信任、支持伊朗談判團隊，和以談判代表團負責人身份參與這一「對敵新鬥爭」的議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf），並對其表示聲援。議員們堅信，伊朗談判代表團將在維護國家利益和保障國家合法權利方面堅定立場、毫不動搖。

伊議會媒體辦公室24日曾發聲明，否認卡利巴夫辭去伊美談判伊方代表團團長職務。此前伊朗媒體報道，美國官員和媒體試圖製造一種伊朗政府、伊斯蘭革命衛隊，以及卡利巴夫之間「存在內部分歧的假象」。