美媒：特朗普對伊朗新方案存懷疑　白宮：曾與國家安全顧問討論

消息指伊朗已向美方提交新的談判方案，要求重新開放霍爾木茲海峽並結束戰爭，將核談判延後處理。 美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）4月27日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日曾與高級國家安全顧問討論，但拒絕提供細節。美國媒體引述官員消息稱，特朗普及其國家安全團隊對該方案持懷疑態度。



2026年4月27日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）主持記者會。（Reuters）

面對記者提問，萊維特拒就該方案發表意見，「我不會說他們正在考慮這個方案。我只想說，今天上午進行了一次討論」。

她強調，特朗普的底線要求不變，即要求霍爾木茲海峽這一石油運輸水道必須保持暢通，並要求伊朗交出其濃縮鈾。萊維特稱，對於伊朗新方案問題，稍後會直接聽到特朗普發表的看法。

2026年4月22日，美國對伊朗停火期間，在伊朗首都德黑蘭，一名男子騎著電單車經過一棟建築物上的反美壁畫。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

美國《華爾街日報》引述美國官員稱，特朗普及其國家安全團隊對伊朗的新提案持懷疑態度。雖然特朗普沒有斷然拒絕，但他對伊朗是否真誠行事，以及是否願意滿足其關鍵要求表達疑慮。

特朗普的關鍵要求是：伊朗停止鈾濃縮活動，並承諾永不製造核武器。相關官員表示，美國將繼續與伊朗談判，白宮方面或幾天內回應伊朗的新方案，並提出反建議。

美國Axios此前報道，美國已收到伊朗通過巴基斯坦轉交的談判新方案，首先聚焦於解決霍爾木茲海峽危機和美國對伊海上封鎖。作為該方案的一部分，停火將長時間延長，又或者各方同意永久結束戰事。至於核問題談判，只會在霍爾木茲海峽重新開放、美國解除封鎖後才開始。