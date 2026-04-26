特朗普出席白宮記者晚宴遇槍擊　多國領袖慰問及譴責暴力

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間4月25日出席白宮記者晚宴時，現場發生槍手試圖闖入及開火事件，疑犯已被捕。事後，各國領袖紛紛表達對特朗普夫婦的慰問，並譴責暴力；英國方面表示，對於英王查理斯三世（King Charles III）即將訪美，英方與美國加強保安合作。



2026年4月25日白宮記者晚宴發生槍擊事件，保安人員制服疑犯（Reuters）

韓國總統李在明通過社交媒體平台Ｘ發文表示震驚與遺憾，稱政治暴力是民主的重大威脅，韓國政府堅決反對一切極端暴力行為，並對特朗普夫婦逃過一劫表示欣慰。

日本首相高市早苗也發文強調「世界任何地方都絕不能容忍暴力」，並表示「得知特朗普在可怕的槍擊後平安無事，我已安心。」

美國白宮記者晚宴於當地時間4月25日發生槍擊事件後，韓國總統李在明和日本首相高市早苗先後發文譴責暴力、維護民主，並表達對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的慰問與支持(Reuters)

印度總理莫迪（Narendra Modi）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）也紛紛譴責暴力，並對特朗普夫婦致以慰問。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將事件定性為針對特朗普的「未遂刺殺」，並對特勤局的迅速反應表示敬意。

此外，英王查理斯三世（King Charles III）4月27日將訪問美國，英國首相施紀賢（Keir Starme）首席秘書瓊斯（Darren Jones）表示，已與美方展開多輪溝通，英美雙方將密切合作，加強保安部署。