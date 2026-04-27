白宮記者晚宴槍擊｜白金漢宮：英王查理斯三世如期訪美
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 4月25日在酒店出席晚宴時，現場發生槍擊。英國白金漢宮26日宣布，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）將按原計劃，27日起對美國進行國事訪問。
王室發言人表示，英美雙方經過磋商，查理斯夫婦的訪問將按原計劃進行。據英國媒體報道，英國王室與美國官員當天曾經磋商，討論是否需因槍擊事件而更改行程。
25日晚，正舉行白宮記者協會晚宴（White House Correspondents' Dinner）的華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton,）傳出槍聲，出席晚宴的特朗普緊急撤離。
美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）26日稱，已對疑犯執行搜查令，並稱其目標是政府官員，可能包括特朗普。
據英國王室先前發布的信息，查理斯的訪美行程為期4天。這也是他成為國王以來，首次對美國進行國事訪問。
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