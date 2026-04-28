默茨：烏克蘭入歐盟須先停戰　領土讓步或成和平交換條件

德國總理默茨（Friedrich Merz）4月27日表示，歐盟現時無法接納處於戰爭的國家加入，烏克蘭加盟的前提是須與俄羅斯達成和平協議，但屆時烏克蘭可能必須面對部分領土不再屬於烏克蘭的現實。



默茨週一在一個校園活動中表示：「烏克蘭總有一天會簽署停火協議；希望在某個時候，還能與俄羅斯簽署和平條約。到那時，烏克蘭的部分領土可能就不再屬於烏克蘭了。」

默茨還認為，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）若計劃向民眾說明領土妥協方案，甚至為此舉行公投，就必須以推進烏克蘭入歐進程作為補償與承諾。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前提出，希望於2027年加入歐盟。不過，默茨回應指，烏克蘭2027年加入歐盟的構想不切實際，甚至到2028年也難實現。除了結束戰爭外，默茨稱烏克蘭還須在法治與反貪腐等層面達到入歐標準，並在開放邊境與參與歐洲單一市場方面完成準備，整體而言將是一段漫長過程。

2026年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔接受路透社採訪。（Reuters）

默茨同時強調，他上週在塞浦路斯舉行的歐盟峰會中提議，可讓烏克蘭代表先以無投票權身分，參與歐洲理事會、歐洲議會及歐盟執委會會議。

烏克蘭現為歐盟候選國，此前入盟進程長期遭匈牙利阻撓。隨着歐爾班（Viktor Orban）選舉落敗，烏克蘭入盟談判迎來轉機。

歐盟上周已批准向烏克蘭提供900億歐元（約8262.36億港元）貸款，可支撐其至 2027 年的基本運轉，但歐盟內部對於烏克蘭入盟談判的推進，仍存在明顯分歧。