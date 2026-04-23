烏克蘭提議頓巴斯改名為「特朗普地」　討好美政府以施壓俄羅斯

《紐約時報》4月21日引述知情人士消息報道，為爭取美國支持、推動俄烏和平談判，烏克蘭談判代表提議，將俄烏爭奪的頓巴斯地區命名為「特朗普地 」（Donnyland），意在融合美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的名字「Donald」，以此討好特朗普。據報，有關「Donnyland」的命名目前僅停留在討論階段。



報道稱，該提議目的是說服美國向俄羅斯施壓，阻止其吞併頓巴斯。頓巴斯作為烏克蘭東部工業區，自2014年起被俄方介入，成為俄烏談判核心癥結。去年8月，特朗普在阿拉斯加與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會晤後，美方暗示可能要求烏方撤至頓巴斯頓涅茨克州的行政邊界，此舉被認為是被視為向俄方作出重大讓步。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，美國總統特朗普（右三）和俄羅斯總統普京（左三）開始美俄峰會，旨在透過談判結束已進行超過三年俄烏戰爭。（Getty）

烏克蘭去年12月放緩態度，同意設立中立部門由俄烏共同管理，但俄方則提出應允許其員警或士兵巡邏非軍事區，遭到烏方拒絕，雙方在領土問題僵持不下。為此，烏克蘭提議特朗普和平委員會參與該區域管理，甚至有談判代表用ChatGPT為頓巴斯地區設計旗幟和國歌。

特朗普曾承諾24小時結束俄烏戰爭，但斡旋一年多仍無突破，其談判團隊因伊朗戰爭分散了注意力，談判於2月下旬因領土問題陷入僵局。特朗普上周表示：「烏克蘭局勢正在好轉。我希望他們能和睦相處。」