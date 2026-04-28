特朗普轉載保守派網紅建議　撐ICE移民執法部門更名NICE｜有片

美國保守派網紅瑪麗（Alyssa Marie）上月在社交媒體發文稱，她希望美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）把移民及海關執法局（ICE）更名國家移民和海關執法局（NICE，英文意為友善）。特朗普4月26日在社交媒體Truth Social轉載前者帖文的截圖，並寫道：「好主意！動手做吧！」



美媒《國會山報》（The Hill）報道，瑪麗3月25日在社交媒體X提出上述建議，並表示：「這樣媒體每天（報道時）就得稱呼他們為NICE探員。」

ICE此前在美國內掀起多宗爭議而備受批評，相關移民執法人員今年稍早在國內進行移民執法行動期間，就先後槍殺了兩名美國公民，引起民眾的不滿。

對於瑪麗的建議，特朗普在一個月後表態，支持將ICE更名為NICE。白宮與國土安全部隨即在社交媒體X上傳，與更名相關的宣傳圖片及影片。

報道指，聯邦機構的正式法定名稱須要經國會通過立法進行修改，但特朗普此前已試圖單方面更改聯邦政府部入部門的名稱，包括在去年9月簽署行政命令，將美國防部更名為戰爭部。