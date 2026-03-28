美媒：ICE代理局長執行特朗普移民政策疑壓力過大　兩度住院

據美國政府官員3月27日透露，美國移民及海關執法局（ICE）代理局長萊昂斯（Todd Lyons）因執行總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）強硬移民政策承受巨大壓力，過去七個月內至少兩度因壓力相關問題住院。



《政治報》（Politico）引述兩名現任及兩名前華府官員報道，萊昂斯曾於去年9及12月各住院至少一晚。另一次在洛杉磯，他因探員未能尋獲目標移民而感到不適，其隨扈甚至取來自動體外心臟去顫器（AED）戒備。官員描述萊昂斯在壓力下「滿臉通紅、全身冒汗」，且決策遲緩。

2026年3月23日，美國數百名移民及海關執法局（ICE）人員被命令部署至機場，以填補運輸安全管理局（TSA）人力缺口。（Reuters）

多名官員透露，白宮高級顧問米勒（Stephen Miller）在每日晨間電話會議中常因驅逐人數不足或戰術分歧對萊昂斯怒吼，但有官員否認「怒吼」一說，稱其僅是「充滿熱情」。

萊昂斯發表聲明，否認壓力來自白宮，稱自己日以繼夜工作以「糾正拜登造成的傷害」。國土安全部發言人則稱萊昂斯與白宮團隊關係良好。

圖為2026年2月10日，美國移民與海關執法局代理局長萊昂斯（Todd Lyons）在國會聽證會中發表講話。（Getty Images）

然而，ICE今年日均逮捕人數約1100人，遠低於特朗普設定的3000人目標。民主黨議員曾嚴厲質詢其領導能力，聯邦法官亦曾威脅以其藐視法庭命令為由追究其責任。