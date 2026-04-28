日本就安保三文件召開首次專家會議　高市早苗：為長期戰爭做準備

共同社報道，日本政府4月27日在首相官邸召開推動修改《國家安全保障戰略》等三份安保相關文件（又稱「安保三文件」）的專家會議首次會議，首相高市早苗強調，須從俄烏衝突及中東局勢吸取教訓，確保持續作戰能力，為長期戰爭做好準備。



高市早苗週一稱，冷戰後穩定的國際秩序已成過去，地緣政治競爭加劇，同時提及中國、俄羅斯、朝鮮的軍事合作，她強調：「必須自主推進從根本上強化防衛力，」。她還提出，日本要在海上保安、網路安全等多領域推進舉措，革新防衛產業基礎、合理分配國力。

報道稱，此次會議由15人組成，涵蓋AI、經濟安保領域專家及各界高管，與會專家就強化美日同盟核威懾力、增加防衛費等議題展開討論，部分專家提及修改「無核三原則」、擁有核動力潛艇。在會上，日本政府介紹了中國在台灣周邊軍事活動及朝鮮核與導彈開發進展，進而強調提高防衛費的重要性。

日本國旗・日本央行・日本經濟・日本消費：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

該專家會議計劃秋季前匯總相關建議，政府力爭年底完成「安保三文件」修訂，下次會議將於6月上旬召開。

據新華社報道，日本在2022年通過的「安保三文件」中指出，將在2023至2027財年將日本防衛費總額增至約43萬億日圓（約2.12萬億港元），自2023財年以來，日本防衛預算連續突破6萬億、7萬億、8萬億和9萬億日圓。