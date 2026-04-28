美國會預算辦公室：關稅政策變動或致未來十年赤字增約8.6萬億元

彭博社4月27日報道，美國會獨立機構國會預算辦公室（CBO）負責人史威格（Phillip Swagel）表示，最高法院推翻總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大部份關稅措施等一系列相關政策變動，或使美國未來十年的預算赤字增加約1.1萬億美元（約8.6萬億港元）。



史威格接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問時表示，最高法院推翻特朗普據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅措拖，使未來十年的預算赤字增加約2萬億美元。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特朗普政府目前雖採取其他貿易關稅措施彌補上述收入損失，但史威格預料相關措施只能帶來8,000億至9,000億美元的收入。

史威格強調，由於特朗普仍有很大的權力以徵收新的關稅和調整現有關稅措施，目前無法準確估算最終的財政影響，但他暫預料美國未來十年的赤字淨額將增加約1.1萬億美元。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

另外，史威格也提到伊朗戰爭引發的能源價格上漲，似乎已大致抵消了特朗普政府去年大規模減稅對經濟帶來的提振作用。