加拿大總理：與美關係優勢變劣勢　需藉外貿易多樣化應對挑戰

加拿大總理卡尼（Mark Carney）4月19日通過社交媒體發表視頻講話，評估當前加美關係，稱加拿大此前建立在與美國緊密聯繫上的許多「優勢」，已轉變為必須糾正的「劣勢」，並呼籲通過對外貿易多樣化應對當前挑戰。



特朗普發起關稅戰，加拿大宣布抵制措施，圖為2025年2月3日，溫哥華一間商店內出售美國威士忌的貨架上掛有「改買加拿大產品」的標語。（Reuters）

卡尼表示，美國已經從根本上改變其貿易方式，將關稅提高到自上世紀30年代大蕭條以來從未見過的水平。當前，美國對加拿大汽車、鋼鐵和木材行業徵收的關稅已造成負面影響。他表示，加拿大無法控制來自美國的干擾，也無法把未來寄托於美國突然停止上述行為，希望不是計劃，懷舊也不是策略。

卡尼承諾，將定期向公眾更新國家貿易多樣化的進展，又稱在過去一年間，政府簽署了20項新的貿易協議。加拿大將吸引全球投資，協調省際貿易法規，推動清潔能源產能翻倍，以降低對單一外部市場的依賴。

圖為2025年2月，特朗普的關稅威脅，不僅激起了加國民眾的憤怒，也引發了「購買加拿大產品」的愛國運動，儼如一場經濟民族主義浪潮席捲全國各地。(Reuters)

加拿大近70%的出口產品銷往美國，自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年上任以來，美國對加拿大輸美產品加徵一系列關稅，包括對多種商品徵收25%關稅，以及對鋼鋁產品徵收50%關稅，這些措施促使加拿大積極尋求新的經濟增長空間。