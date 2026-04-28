英王查理斯三世訪美　國會演講將聚焦兩國關係「和解與新生」

英王查理斯三世（King Charles III）4月27日開啟其作為君主以來的首次美國國事訪問，此程的核心亮點是他將於28日在國會聯席會議發表演講，據白金漢宮發布的講話預覽，查理斯將重點談及英美兩國關係中的「和解與新生」，以期緩和當前兩國政府間的緊張氛圍。



預覽顯示查理斯將承認美國和英國之間存在嫌隙，但強調「兩國總能找到團結的方式」，並指出在過去250年來，兩國關係始終以「和解與新生」為鮮明特徵，進而孕育出「人類歷史上最偉大的聯盟之一」。

此外，查理斯還會在演講中提及兩國在中東、烏克蘭的合作及相關防務夥伴關係，談及英國皇家海軍成就，並對白宮記者協會晚宴槍擊事件相關人員表達慰問。

2026年4月27日，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）共進下午茶。（Reuters）

此次訪問期間，查理斯三世和王后卡米拉（Queen Camilla）抵達安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），受邀參觀白宮新蜂巢，彰顯國王長期以來對環保事業的關注。後續查理斯將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行私人會面，隨後正式發表國會演講，之後還將前往紐約、維吉尼亞州開展系列活動。

英國官方重申，國王不參與日常政治事務，此次演講核心是傳遞英美和解共生的理念。