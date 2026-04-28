馬凱碩稱西方低估文明韌性令伊朗戰爭陷僵局　「我們全成了人質」

著名外交家、前新加坡常駐聯合國代表、前聯合國安全理事會主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）4月28日出席香港美國商會舉行的2026年中國峰會，就當前充滿不確定性的國際地緣政治形勢發表主題演講，談及伊朗局勢、俄烏以及中美競爭。

他認為，當前伊朗戰事陷入僵局原因在於西方未能意識到「文明的韌性」，認為輕易就能贏的戰爭，結果卻讓全世界變成被伊朗劫持的人質。他亦試圖警告外界，美國衰弱論和中國在輸掉競賽的論調均是對中美實力的誤判。



以色列伊朗戰爭

馬凱碩在演講一開始就指出，當前伊朗戰事並非美國與以色列對抗伊朗，而是以色列與伊朗之間的競逐。他引述《紐約時報》早前披露以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）遊說特朗普對伊朗發動襲擊的報道，當中內塔尼亞胡為白宮繪製了一幅「近乎確定勝利」的藍圖，認為只要摧毀伊朗的彈道飛彈計劃並「斬首」其領導層，就能在短短幾週內就能推翻伊朗政權。

馬凱碩指出：「在進行地緣政治競爭時，你不僅僅是在對抗政權或幾個領導人。在這個情況下，你是在對抗伊朗堅硬的文明基石（the hard civilizational rock of Iran）。」

他表示，表面上看，人們可能會認為以色列正在贏得戰爭，以色列可以隨時轟炸伊朗的任何城市，亦幾乎摧毀或嚴重打擊了伊朗的代理人哈馬斯與真主黨，「但正如你所見，伊朗僅僅透過封鎖一個咽喉點，商業的力量就挾持了全世界，包括世界各地的消費者，包含在香港、新加坡和美國的我們，我們全都被當作了人質。」

此插圖攝於2026年4月15日，可見美國中央司令部（CENTCOM）標誌及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）地圖。美國中央司令部在X平台發文表示，其部隊將於4月13日美東時間上午10時（香港時間4月13日晚上10時）開始執行封鎖。

原因是什麼？他認為，以色列的計劃揭露了決策者的重大盲點——西方將其單純視為推翻一個「政權」的行動，因此嚴重誤判與低估對手，陷入一場「原本完全可以避免的災難性僵局」。

俄烏戰爭本可避免

馬凱碩認為，俄烏戰爭同樣是可以避免。他指出，在西方媒體語境中，俄烏戰爭是「一個簡單的、非黑即白的故事」——「俄羅斯入侵烏克蘭違反了國際法，因此俄羅斯全錯了；烏克蘭或西方全對了，這就是他們的敘事」，但現實是世界上大約只有12%的人口認同這個敘事，88%的人並不同意這場戰爭是「無端挑起的」。

馬凱碩表示，過去數十年間，西方世界已經有許多頂尖的國際關係專家警告，北約的持續擴張必然會引發俄羅斯的強烈反彈：「如果西方大國能夠再次理解地緣政治，並意識到如果你不斷擴張北約，製造一個讓俄羅斯感到受威脅的處境，反彈就必然會發生。」

「可悲的部分在於，關於這場戰爭有過那麼多的警告，它本來是可以避免的，但警告卻被忽視了。」

著名外交家、前新加坡常駐聯合國代表、前聯合國安全理事會主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）28日出席香港美國商會舉行的2026年中國峰會，就當前充滿不確定性的國際地緣政治形勢發表主題演講。（香港01）

任何相信美國正在變弱的人應該去檢查他們大腦

談及中美問題，馬凱碩警告外界對中美兩國實力的誤判：「任何認為美國正在衰弱的人，應該去檢查一下腦袋」，但「任何認為中國可能會輸的人」，也應該去檢查一下腦袋。

他稱，美國依然是世界上最強大的經濟體，而即使是在中國經濟增速超過美國的2000至2010年代，中美兩國在經濟規模上的差距並沒有縮小，反而擴大了。2020年，中美的GDP差距為6兆美元——中國為15兆美元，美國21兆；而到了2030年，預計美國GDP將達到 37.6兆美元，而中國為26兆美元，差距將從6兆美元擴大到11兆美元。「無論我們做什麼，都不要低估美國。」

不過，正如美國前國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）所說：「美國是一個不可或缺的國家（indispensible nation），今天中國也變成了不可或缺的國家。」馬凱碩認為，中美目前的關係證實了「地緣政治的鐵律」——「當世界第一大新興強國變得更加強大時，世界第一大強國是不會坐視不管的。」

控制中美競爭的「3個P」

馬凱碩稱自己曾在多年前就警告過年輕的中國外交官，無論他們多麼努力試圖改善美中關係最終都會失敗，因為美國遏制中國崛起的結構性必然性是不會改變的。但中美應該如何控制着唱競賽令其不至於失控呢？他認為兩國需要圍繞「3個P」進行理性的成本分析：「人民（People）、利益（Profit）和地球（Planet）」。

著名外交家、前新加坡常駐聯合國代表、前聯合國安全理事會主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）28日出席香港美國商會舉行的2026年中國峰會，就當前充滿不確定性的國際地緣政治形勢發表主題演講。（香港01）

就人民而言，究竟是加速這場競爭，還是控制這場競爭，美國人民和中國人民哪種情況會過得更好？馬凱碩稱：「我猜想成本效益分析會顯示，（如果我們選擇控制）雙方人民都會過得更好。」

《華爾街日報》此前報道，福特汽車（Ford）的CEO曾努力試圖將美國的汽車技術與中國的電池結合起來，「這將是一個絕佳的組合，但政治卻從中作梗。」他以此為例呼籲美國商界努力尋找不僅能帶來利潤，同時又在政治上可行的潛在合作機會。

「如果你能讓人們着眼於大局並關注我們的共同利益，我希望我們至少能成功地『控制』這場競爭，因為無論我們做什麼，我們都無法阻止這場競爭。」