伊朗戰爭｜沙特主持海灣領袖面對面會議 討論如何應對襲擊
撰文：張涵語
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沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）4月28日（周二）在沙特城市吉達（Jeddah）主持召開海灣合作委員會諮詢會議。卡塔爾埃米爾、科威特王儲、巴林國王以及阿聯酋外交大臣等人出席此次峰會。這是自兩個月前海灣各國捲入伊朗戰爭以來，海灣領導人首次舉行面對面會議。
路透社報道，自2月28日伊朗戰爭爆發以來，海灣國家遭受數千次伊朗導彈與無人機襲擊，而此次線下會議召開旨在制定應對襲擊的措施。
伊朗戰爭已導致海灣合作委員會（GCC）六個成員國的關鍵能源基礎設施遭到破壞，與美國有關聯的企業、其他民用基礎設施以及軍事設施也成為攻擊目標。
雖然自4月8日美伊達成停火協議以來，襲擊事件有所減少，但海灣各國仍對衝突重燃保持警惕。而美伊雙方為結束衝突所進行的永久協議談判，迄今尚未取得實質進展。
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