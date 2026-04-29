路透社民調：特朗普支持率跌至34%　第二個總統任期新低

路透社與益普索（Ipsos ）的最近民調顯示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持度，跌至其本屆任期內的最低水平，美國受訪民眾對其處理生活成本問題，以及對打擊伊朗的方式日益感到不滿。



2026年4月28日，英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）訪問美國，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行歡迎儀式。（Reuters）

路透社報道，特朗普2025年1月重返白宮時，其支持度為47%，但之後呈下行趨勢。自2月28日美國和以色列對伊朗發動戰爭以來，汽油價格大幅飆升，特朗普的支持率則大幅下滑。

於4月27日完成的最新民調顯示，特朗普的支持度僅有34%，低於4月15日至20日的民調中的36%。 對於特朗普處理生活成本的表現，最新僅有22%受訪者表示認可，低於此前的25%。

民調又顯示，只有34%受訪者支持美伊戰事，低於4月中旬的36%，以及3月中旬的38%。