伊朗戰爭拖累特朗普支持度　民調：共和黨中期選舉或受拖累

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗開戰以來，他的民意支持率已跌至新低水平。戰爭步入第二個月後，民調顯示，就連特朗普的鐵杆支持者也開始後悔在2024年總統選舉中投票給他。



美媒報道，麻省大學阿默斯特分校（UMASS Amherst）委託YouGov進行的民調，提供了最有力的證據。

這項民調並未直接詢問受訪者是否後悔自己的投票選擇，而是提供了更細緻的選項，包括「有些擔憂」、「複雜感受」和「些許後悔」。

2025年4月民調時，74%的特朗普選民拒絕所有這些選項，稱自己對投票「非常有信心」。但如今，這一比率已降至62%。

圖為特朗普與賀錦麗在上屆總統大選辯論前先禮後兵，在開場前握手。（Reuters）

選擇較不堅定選項的特朗普支持者佔38%。相比之下，特朗普在2024年總統選舉中的競爭對手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的支持者中，只有19%持同樣態度。

另有21%的特朗普支持者說，他們仍對他「有信心」，但「有些擔憂」。

那些不願表達信心、至少承認有「複雜感受」的特朗普支持者比率，則從2025年4月的8%上升至如今的17%。

僅有5%的人對自己的投票選擇表示後悔，並稱若能重來會做出不同選擇。但這一數字似乎低估了後悔的程度。

事實上，當被問及是否願意重新投出2024年那一票時，只有84%的特朗普支持者表示會再次支持他，而賀錦麗支持者中這一比率為91%。

因此，儘管有些人可能不願稱之為「後悔」，但顯然有16%的人在事後看來會選擇不同做法。

在這同時，由Strength in Numbers與Verasight聯合開展的另一項民調，進一步描繪了這種後悔情緒。

2026年4月1日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮就伊朗戰爭向全國發表演說後做出手勢。（Reuters）

這項調查顯示，13%的特朗普支持者表示自己「非常」（5%）或「有些」（8%）後悔投票給他，這一比率是哈里斯支持者的兩倍。

這種後悔情緒在30歲以下的特朗普支持者（17%）和西班牙裔支持者（16%）中尤為明顯。

表達後悔的特朗普支持者比率不僅是賀錦麗支持者的兩倍，也遠高於去年4月和10月《華盛頓郵報》與益普索民調報告的6%至7%。

這些調查表明，八分之一到六分之一的特朗普支持者對自己在2024年的投票表達了某種程度的後悔。如果這些選民在2026年中期選舉棄共和黨而去，幾乎可以肯定將協助民主黨取得壓倒性勝利。

本文獲《聯合早報》授權轉載

