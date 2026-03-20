路透社民調：65%美國人料特朗普將對伊大規模地面戰 但僅7%支持
撰文：蕭通
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路透社及益普索（Ipsos）最新進行的民調顯示，約65%的美國人認為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將下令軍隊對伊朗發動大規模地面戰，但只有7%受訪者支持此發展。
路透社及益普索於3月19日公布的民調顯示，特朗普在公眾中的支持率為40%，比2月28日、美國和以色列展開打擊伊朗行動後隨即進行的民調上升了1個百分點。
路透社18日曾報道，特朗普政府考慮部署數千名美軍士兵，以加強其在中東的軍事行動，可能動用包括空軍和海軍力量，以確保油輪安全通過霍爾木茲海峽，或將美軍部署到伊朗海岸線。此外，特朗普政府也討論了向伊朗哈爾克島（Kharg Island）派遣地面部隊的方案。
最新民調顯示，共和黨支持者大多支持目前為止的戰爭進程，77%贊成美國對伊朗的打擊。相較之下，只有6%的民主黨支持者和28%中間派人士表示贊成。整體而言，約37%受訪者支持這場戰爭、59%反對。
此外，整體有55%受訪者表示，不論行動規模大小，均反對向伊朗部署地面部隊。至於小規模部署，則有34%人支持。
自美以對伊朗展開打擊以來，中東地區已有超過2,000人死亡，當中包括13名美軍。
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