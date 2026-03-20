路透社民調：65%美國人料特朗普將對伊大規模地面戰　但僅7%支持

路透社及益普索（Ipsos）最新進行的民調顯示，約65%的美國人認為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將下令軍隊對伊朗發動大規模地面戰，但只有7%受訪者支持此發展。



美國中央司令部（CENTCOM）遵照總統指令，於當地時間周六（28日）展開名為「史詩憤怒」（Operation Epic Fury）的軍事行動。圖為美軍發布的相關照片。（CENTCOM）

路透社及益普索於3月19日公布的民調顯示，特朗普在公眾中的支持率為40%，比2月28日、美國和以色列展開打擊伊朗行動後隨即進行的民調上升了1個百分點。

路透社18日曾報道，特朗普政府考慮部署數千名美軍士兵，以加強其在中東的軍事行動，可能動用包括空軍和海軍力量，以確保油輪安全通過霍爾木茲海峽，或將美軍部署到伊朗海岸線。此外，特朗普政府也討論了向伊朗哈爾克島（Kharg Island）派遣地面部隊的方案。

2026年3月3日，美軍一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機準備從航空母艦「林肯號」的甲板上起飛，支援對伊朗發動的「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動。（Reuters）

最新民調顯示，共和黨支持者大多支持目前為止的戰爭進程，77%贊成美國對伊朗的打擊。相較之下，只有6%的民主黨支持者和28%中間派人士表示贊成。整體而言，約37%受訪者支持這場戰爭、59%反對。

此外，整體有55%受訪者表示，不論行動規模大小，均反對向伊朗部署地面部隊。至於小規模部署，則有34%人支持。

自美以對伊朗展開打擊以來，中東地區已有超過2,000人死亡，當中包括13名美軍。